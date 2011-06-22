Стали известны подробности жестокого избиения школьницы в Свердловской области

Мать пострадавшей была в полиции, написала заявление.

Стало известно, почему две школьницы избили 11-летнюю сверстницу, а потом отдали ее соседу-педофилу в Каменске-Уральском Свердловской области. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам тетушки пострадавшей, мать школьницы пьет, ее хотели уже лишить родительских прав. В семье также воспитываются еще две двое детей. Она добавила, что мать пострадавшей была в полиции, написала заявление.

Соседка семьи рассказала о педофиле. По словам Натальи, охарактеризовать его можно как необщительного, нудного, противного мужичка. С ним никто не общался. У него была жена, они даже вместе не жили.

По словам соседки, девочки разослали видео избиения сверстникам. Вероятно, кто-то из родителей увидел кадры и обратился в полицию. Видео с оральным сексом девочки и пенсионера-педофила увидел папа одной из зачинщиц расправы. Теперь эта девочка не выходит из дома, вторую родители уже начали опять отпускать на улицу. Педофила сразу же задержали.

По данным источника телеканала, конфликт между школьницами возник из-за того, что пострадавшая обзывала одну из девочек, ругалась матом на ее родителей. При этом источник отметил, что что якобы после избиения дети помирились, а потом начался скандал с выложенным в Сеть видео.

Фото: Piter.tv