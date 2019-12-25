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Стали известны подробности "восхождения" руферов на крышу Александринского театра в Петербурге
Сегодня, 20:59
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Стали известны подробности "восхождения" руферов на крышу Александринского театра в Петербурге

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Личность и местонахождение одного из двух нарушителей устанавливаются.

Стали известны подробности того, как на крышу театра в центре Петербурга проникли люди. Информацией с Piter.tv поделились в пресс-службе УВО Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Отмечается, что сигнал тревоги с Александринского театра поступил в седьмом часу вечера субботы, 26 сентября. 

Один из правонарушителей прошел в театр как зритель, а затем, поднявшись на 7-й ярус, через открытое окно проник на кровлю – "якобы, с целью сделать несколько фотоснимков". 

Нарушителей задержали сотрудники охраны театра и передали Росгвардии. Наряд вневедомственной охраны доставил задержанного в 28-е отделение полиции для составления административного протокола. Личность и местонахождение второго нарушителя устанавливаются.

Как оказалось, молодые люди забрались в квадригу Аполлона, которая размещена на крыше Александринского театра. Прохожих возмутило такое поведение руферов и они вызвали полицейских. Отмечается, что спускаться руферам пришлось в наручниках.

Фото: Piter.tv

Теги: александринский театр, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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