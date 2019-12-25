Двух руферов сняли с крыши Александринского театра в Петербурге

Это возмутило прохожих, и они вызвали на место сотрудников правоохранительных органов.

В воскресенье, 27 сентября, стало известно о том, что с крыши Александринского театра в Петербурге сняли двух руферов. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как оказалось, молодые люди забрались в квадрига Аполлона, которая размещена на крыше Александринского театра. Прохожих возмутило такое поведение руферов и они вызвали полицейских.

Отмечается, что спускаться руферам пришлось в наручниках.

Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга паркурщики снова обворовали кота Елисея.

Фото:Piter.TV