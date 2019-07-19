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В центре Петербурга паркурщики снова обворовали кота Елисея
Сегодня, 12:14
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IRINA_CHALKINA

В центре Петербурга паркурщики снова обворовали кота Елисея

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Кот Елисей – негласный символ Санкт-Петербурга.

В воскресенье, 27 сентября, стало известно о том, что в центре города снова ограбили кота Елисея. Об этом сообщают "Невские новости".

Молодой человек взобрался по стене и обчистил негласный символ Петербурга. Очевидцы предположили, что воришкам не хватало денег на проезд.

Кот Елисей – негласный символ Санкт-Петербурга. Жители и гости Северной Столицы забрасывают на него монетки на удачу. Однако памятник привлекает не только искателей счастья, но и любителей наживы.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге побит 95-летний температурный рекорд.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк

Теги: кот елисей, центр петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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