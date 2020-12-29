Спасатели прибыли на место, они доставили семью в больницу.

Стали известны подробности спасательной операции в Ямальском районе, в ходе которой в Яр-Сале из тундры доставили семью оленеводов. Об этом рассказывает телекомпания "Ямал-Регион".

В семье, помимо родителей, было два маленьких ребёнка. Возраст первого — два года, второго — один год. Тундровики выехали из стойбища вечером, однако на подъезде к райцентру техника вышла из строя.

Родители везли детей на медицинское обследование.

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После того, как спасатели прибыли на место, они доставили семью в больницу. Медики зафиксировали, что их здоровью ничего не угрожает, состояние оленеводов было в пределах нормы.

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Фото: pixabay.com