Шесть незаконных автостоянок лишились площадок после рейда ККИ

Территории занимались нелегально.

За день сотрудники комитета по контролю за имуществом освободили шесть земельных участков, незаконно занятых автостоянками. Как рассказали в пресс-службе ККИ, нелегальные стоянки нашли в Выборгском, Московском, Фрунзенском, Невском и Красносельском районах Петербурга. Пользователи не захотели покидать участки в срок.

На проспекте Культуры обнаружили стоянку в 4 тысячи квадратных метров, огороженную металлическим забором. На территории находились пункт охраны, шлагбаум, мастерская шиномонтажа. Договор аренды с компанией здесь расторгли еще в ноябре, но пользователь так и не съехал с участка.

На пересечении улиц Маршала Казакова и Доблести нашли автостоянку легкового и большегрузного транспорта площадью около 1 тысячи "квадратов", крупные стоянки размещались также на улицах Фучика и Свободы. На Варшавской самовольно установили ограждения и шлагбаум, на улице Ивана Фомина пользователь незаметно расширил площадь арендованного у города участка.

Ответственных пользователей сотрудники ККИ застали только на автостоянках на Лабораторном проспекте, улице Латышских стрелков и в 1-м Верхнем переулке – владельцы стоянок устранили нарушения и освободили незаконно занятые участки сами. Недобросовестных же пользователей привлекут к административной ответственности.

Ранее мы рассказывали, как спасатели в Краснодаре оказали помощь еноту, забравшемуся на столб ЛЭП.

Фото: пресс-служба ККИ