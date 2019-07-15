Стали известны подробности смертельной аварии на улице Верности

Один пассажир погиб, второй получил тяжелые травмы.

Днем 15 июля в Калининском районе Петербурга произошло смертельное ДТП. Как рассказали очевидцы в социальных сетях, белая иномарка выехала на тротуар и врезалась в дерево. В результате ДТП один из пассажиров 2000 года рождения погиб, второй получил тяжелые травмы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

По словам свидетелей происшествия, водитель Kia Rio не справился с управлением после того, как его подрезала серебристая машина. Виновник аварии скрылся с места происшествия, ударив по газам. Представители ГИБДД опровергли информации о пострадавших пешеходах. В результате ЧП пострадали только пассажиры врезавшегося в дерево авто.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются все обстоятельства ДТП.

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