Иномарка протаранила людей и врезалась в дерево на Верности

Один из пострадавших погиб.

Днем 15 июля в Калининском районе Петербурга произошло страшное ДТП. По словам очевидцев, белая иномарка выехала на тротуар, протаранила людей и въехала в дерево на улице Верности. В сети появились фото и видео с места происшествия.

Свидетели ДТП сообщили, что перед столкновением с пешеходами и деревом автомобиль подрезала серебристая иномарка. Виновник аварии скрылся с места происшествия, ударив по газам. Другой участник ДТП не справился с управлением и выехал на тротуар.

Горожане рассказали в социальных сетях о сильном ударе, который услышали на месте ЧП. В результате происшествия пострадали люди. Известно об одном погибшем. На месте аварии работают сотрудники МЧС и скорой помощи.

Ранее мы писали, что в Якутии в ДТП с микроавтобусом и грузовиком погибли 3 человека.

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