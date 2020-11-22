Стали известны подробности происшествия на проспекте Героев

Оказалось, что погибшая была ранее судима.

Появились подробности происшествия в Красносельском районе Северной столицы.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, с высоты дома на проспекте Героев упала 33-летняя женщина. Выяснилось, что в момент, когда она сорвалась из окна, она говорила по телефону с подругой, а одной из последних ее фраз была "Я это делаю ради тебя".

Погибшая ранее была судима за кражу.

Напомним, о происшествии в Красносельском районе стало известно под вечер 22 ноября. По предварительной информации от очевидцев, из дома №26/2 на проспекте Героев с 16-го этажа насмерть сорвалась девушка.

Видео: Piter.tv