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Стали известны подробности пожара на улице Стойкости

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С вышележащих этажей эвакуированы 15 человек, в том числе 6 детей.

В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что стали известны подробности пожара на улице Стойкости. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным МЧС, в настоящий момент из дома эвакуированы 15 человек, в том числе 6 детей. Отмечается, что в 11:44 пожар удалось локализировать. 

Напомним, что пожар произошел в квартире на втором этаже дома №19 на улице Стойкости. Ранее мы сообщали о том, что в горящей квартире погиб человек.

Причины происшествия выясняются.

Видео:Piter.TV

Теги: новости спб, общество, пожар, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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