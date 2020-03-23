В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что стали известны подробности пожара на улице Стойкости. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным МЧС, в настоящий момент из дома эвакуированы 15 человек, в том числе 6 детей. Отмечается, что в 11:44 пожар удалось локализировать.
Напомним, что пожар произошел в квартире на втором этаже дома №19 на улице Стойкости. Ранее мы сообщали о том, что в горящей квартире погиб человек.
Причины происшествия выясняются.
Видео:Piter.TV
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