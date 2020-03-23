В квартирном пожаре на улице Стойкости погиб мужчина

Огонь выбил стекла на кухне и балконе.

Днем 23 марта в Кировском районе Петербурга произошел серьезный пожар, в котором погиб мужчина. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Известно, что пожар произошел в квартире на втором этаже дома №19 на улице Стойкости. На записи видно, что огонь охватил кухню и комнату жилого помещения. Языки пламени разбили окно и вырываются наружу, перекидываясь на балкон третьего этажа. На месте происшествия работают спасатели. Причины происшествия неизвестны.

Ранее мы писали, что на углу перекрестка Суздальского и Выборгского шоссе произошел пожар.

Видео: Piter.TV