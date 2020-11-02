Пожилой мужчина погиб в горящей квартире на Буренина

Причины возгорания пока не известны.

Piter.TV узнал подробности пожара в жилом доме на улице Буренина. В результате возгорания погиб 71-летний мужчина.

По информации пресс-службы МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре в доме №1, корпус 2 поступило в 08:09. Возгорание произошло в однокомнатной квартире площадью 30 кв. метров. Огонь охватил комнату площадью 15 кв. метров. Его ликвидировали в 09:49.

По нашей информации, жительнице квартиры удалось выбраться из нее, она находилась на горящем этаже. Она отравилась угарным газом и получила ожоги верхних конечностей, петербурженку госпитализировали. Пожилой мужчина остался внутри помещения. Он скончался еще до прибытия экстренных служб. Пожар произошел на четвертом этаже, 10 соседей с верхних этажей эвакуировали.

Фото: Piter.TV