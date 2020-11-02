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В пожаре на улице Буренина погиб человек

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На четвертом этаже загорелась квартира.

В одном из корпусов дома №1 на улице Буренина произошел пожар. По информации от источника Piter.TV, один человек погиб.

Инцидент произошел утром 2-го октября в жилом доме в Красногвардейском районе. Возгорание случилось в квартире на четвертом этаже. Очевидец заснял, как из окна валит дым. 

По нашей информации, в результате пожара 1 человек погиб, 1 пострадал. Детали случившегося пока не известны. 

Ранее Piter.TV опубликовал видео со стрельбы на проспекте Просвещения. 

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: возгорание, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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