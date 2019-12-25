  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стали известны подробности падения мужчины с балкона на Кораблестроителей
Сегодня, 9:18
251
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Стали известны подробности падения мужчины с балкона на Кораблестроителей

0 0

Информация о том, что он приземлился на прохожего, пока не подтвердилась.

Полиция Петербурга проводит проверку после падения мужчины с балкона на улице Кораблестроителей. "Невским Новостям" стали известны подробности случившегося.

Инцидент произошел 28 ноября. К стражам порядка обратилась женщина, которая рассказала о падении мужчины с высоты. Во дворе дома №16/3 на улице Кораблестроителей нашли тело 33-летнего приезжего из Екатеринбурга с характерными травмами. Окровавленный мужчина лежал на асфальте в семи метрах от дома.

По предварительным данным, он вышел на общий балкон подышать свежим воздухом, не удержал равновесие и упал вниз с 16-го этажа. Ранее сообщалось, что мужчина приземлился на прохожего, который шел мимо по улице. Информация о падении на человека пока не подтвердилась.

Расследование инцидента продолжается.

Фото: Piter.TV

Теги: падение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии