Стали известны подробности отравления детей в детском саду Красносельского района

В результате пищевого отравления в детском саду №92 в Красносельском районе были госпитализированы четыре ребенка. В настоящее время Роспотребнадзор проводит проверку и расследование в детском саду.

Симптоматика проявилась у семерых малышей и у одного сотрудника, подтвердился диагноз лишь у четырех детей. Для того, чтобы узнать причины отравления в дошкольном учреждении, специалисты взяли смывы с посуды и рук поваров, а также была проведена дезинфекция. За лицами установили медицинское наблюдение.

Согласно информации о госзакупках, продукты в этот детский сад поставляет ООО "ТЗБ "Петроградская". Общество с ограниченной ответственностью уличали в нарушении санитарных норм.

Когда директором предприятия (до 2017 года) был Виталий Коваль, компания считалась практически банкротом. ТЗБ выполняла мелкие госконтракты – на ее репутацию повлияли нарушения санитарных требований.

После этого руководство перешло к Евгению Лобанову, что привело к развитию предприятия. Как было отмечено ранее в СМИ, причиной получения большого количества крупных тендеров могли стать связи Лобанова. Журналисты предположили, что он является родственником владелицы ООО "Торгово-закупочная база" Веры Лобановой.