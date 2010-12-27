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Стали известны подробности о педофиле с Васильевского острова
Сегодня, 9:26
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Cherepanov

Стали известны подробности о педофиле с Васильевского острова

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Полиция подозревает мигранта без регистрации.

Полиция Петербурга задержала подозреваемого в развращении восьмилетнего мальчика. Им оказался 40-летний гражданин Узбекистана без регистрации, сообщили 29 июля "Невские новости" с ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина работает дворником в УК "Возрождение". Возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера.

Напомним, что в четверг, 25 июля полиция Василеостровского района начала поиски педофила, жертвой которого стал восьмилетний мальчик. В органы обратилась 63-летняя бабушка потерпевшего второклассника. По ее словам, мужчина по имени Николай дважды приставал к ее внуку во дворе дома №4 в Тучковом переулке. В первый раз это случилось в начале месяца, второй – 25 июля.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что собака попала под колеса автомобиля под Красным Селом.

Фото: Pixabay

Теги: гражданин узбекистана изнасиловал мальчика, криминал спб, педофил с васильевского острова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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