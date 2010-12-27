Собака попала под колеса автомобиля под Красным Селом

У нее есть хозяин.

Очевидцы сообщили о том, что вечером 28 июля по дороге от Петербурга в Красное село сбили собаку. Она была с поводком и в наморднике.

По словам свидетелей, это произошло около 22:10 за километр до перекрестка на Аннинском шоссе. Животное бегало вдоль дороги, все водители объезжали его. В то время, когда собака стояла на месте, автомобилист на "Аудио" сбил ее. На большой скорости он протащил пса более 30 метров.

От полученных травм питомец скончался.

Мнения комментаторов по поводу инцидента разделились. Некоторые встали на защиту водители и заявили о том, что хозяин должен был следить за своей собакой, другие осудили водителя за жестокость.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Кудрово иномарка сбила человека.

Фото: vk.com/spb_today