Появились подробности о мужчине, который забрался с ножом на крышу Александро-Невской Лавры

Он находится там с часа ночи, однако никаких требований пока не предъявил.

Стали известны подробности о мужчине, который забрался с ножом на крышу Александро-Невской Лавры. Он находится там с часа ночи, однако никаких требований пока не предъявил. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, мужчина работает в монастыре. Его зовут Сергей и ему 40 лет. Он спортсмен и увлекается боксом.

На место происшествия приехали все экстренные службы: психологи МЧС, пожарные, сотрудники скорой помощи, спасатели. Все они пытаются снять мужчину с крыши здания.

Ранее мы писали, что похищенного в Луге мужчину избили и жестко изнасиловали битой.

Фото: Википедия