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Появились подробности о мужчине, который забрался с ножом на крышу Александро-Невской Лавры
Сегодня, 10:37
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Alena_Zinovieva

Появились подробности о мужчине, который забрался с ножом на крышу Александро-Невской Лавры

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Он находится там с часа ночи, однако никаких требований пока не предъявил.

Стали известны подробности о мужчине, который забрался с ножом на крышу Александро-Невской Лавры. Он находится там с часа ночи,  однако никаких требований пока не предъявил. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, мужчина работает в монастыре. Его зовут Сергей и ему 40 лет. Он спортсмен и увлекается боксом.

На место происшествия приехали все экстренные службы: психологи МЧС, пожарные, сотрудники скорой помощи, спасатели. Все они пытаются снять мужчину с крыши здания.

Ранее мы писали, что похищенного в Луге мужчину избили и жестко изнасиловали битой.

Фото: Википедия

Теги: александро-невская лавра, мчс, спасение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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