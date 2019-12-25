Похищенного в Луге мужчину избили и жестко изнасиловали битой

У потерпевшего отобрали деньги, мобильный телефон, банковскую карту и ключи от квартиры.

В среду, 9 сентября, в полицию Ленобласти обратился житель Луги 1979 года рождения и рассказал о противоправных действиях, совершенных в отношении него двумя малознакомыми людьми. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

В этот день в восемь часов утра к потерпевшему на "ВАЗ-2112" подъехали двое мужчин. Они избили заявителя, силой усадили в машину и отвезли в лес. Там похитители, угрожая ножом, начали требовать 50 тысяч рублей, отобрали у потерпевшего мобильник, банковскую карту и ключи от квартиры. Затем мужчину жестко изнасиловали битой.

Впоследствии из квартиры потерпевшего пропали серебряная цепочка и пара охотничьих ножей. Сумма ущерба составила 17 302 рублей.

Полиция Луги смогла оперативно задержать злоумышленников. Ими оказались два безработных местных жителя. У них изъяли похищенные цепочку и телефон. Также в руки правоохранителей попали нож и бита. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

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Фото: Piter.TV