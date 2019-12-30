Стали известны подробности эвакуации в "Мега Дыбенко"

Эвакуация произошла из-за подозрительного пакета.

В пятницу, 10 января, покупателям и посетителям кинотеатра "Синема Парк" пришлось покинуть помещение из-за подозрительного предмета. Очевидцы сообщили об эвакуации около половины пятого.

Как стало известно 47news, киноцентр "Синема Парк" и соседние торговые точки в "Меге Дыбенко" эвакуировали из-за пакета. В начале пятого часа вечера в зале нашли черный сверток с надписью: "Не открывать, взрывное устройство".

На место прибыли полицейские и экстренные службы. По итогу проверка опасных предметов не обнаружила, в 19:30 торговый комплекс продолжил работу в штатном режиме.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге продолжается будничная эвакуация судов.

Фото: pexels