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В Петербурге продолжается будничная эвакуация судов
Сегодня, 10:04
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himif

В Петербурге продолжается будничная эвакуация судов

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Анонимы не изменяют традиции беспокоить учреждения в рабочие дни.

В Петербург пришел второй в новом году день эвакуаций: с рабочего утра 10 января на выход отправились Колпинский, Красногвардейский, Куйбышевский, Василеостровский, Сестрорецкий, Дзержинский и Петродворцовый районные суды. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города. Некоторые из них на момент публикации уже вернулись к работе.

С первым рабочим днем 2020 года в городские учреждения снова посыпались анонимные электронные письма о минировании., знакомые петербуржцам с ноября прошлого года. Вчера оказалась потревоженной работы роддомов, судов, некоторых торговых центров и аэропорта. В пятницу от анонимов не прозвучало никаких условий и требований.

Ранее мы рассказывали, что в Приморском районе задержали водителя, перевозившего наркотики на Smart.

Фото: Piter.tv

Теги: минирование, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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