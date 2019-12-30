В Приморском районе задержали водителя, перевозившего наркотики на Smart

Он отказался проходить медосвидетельствование на наличие наркотических средств в организме.

В пятницу, 10 января, стало известно, что в Приморском районе задержали петербуржца на Smart без водительских прав, но с наркотиками. Об этом сообщают в группе "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург".

"8 января 2019 года, около 10:00, в ходе проводимой операции "Анаконда" инспекторы заметили автомобиль Smart, на законное требование водитель не остановился. Началась погоня, в результате которой автомобиль был заблокирован у дома 20 по ул. Плесецкой", —сказано в сообщении.

При осмотре машины полицейские обнаружили свёрток с зелёными таблетками. Как оказалось, это были наркотики. Наркокурьером оказался 30-летний петербуржец. Мужчина отказался от медосвидетельствование на наличие наркотических средств в организме.

Возбуждено два уголовных дела.

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Фото:pixabay