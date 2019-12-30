Под Петербургом неизвестный сбил пса и оставил его умирать на дороге

Неравнодушные люди пытались спасти животное, однако не успели доставить его в клинику.

В ночь на 10 января в деревне Новосаратовка в Свердловском городском поселении Всеволожского района Ленобласти неизвестный сбил пожилого пса и оставил его умирать на дороге. Неравнодушные прохожие пытались спасти животное, однако не успели доставить его в ветеринарную клинику. В сети появилась фотография с места происшествия.

Сообщается, что после аварии пес был жив еще около 40 минут. При этом ветеринарная клиника находится в 10-15 минутах езды от места ДТП. Животное пролежало на дороге, пока его не подобрали неравнодушные жители деревни. Пес скончался в машине. На нем был ошейник.

В настоящий момент очевидцы ищут хозяина животного, чтобы сообщить ему о случившемся. Многие пользователи интернета раскритиковали водителя, который сбил пса и не попытался его спасти.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб