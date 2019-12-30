Каршеринг въехал в здание Военно-космической академии в Петербурге

В ночь с 9 на 10 января в Петроградском районе Петербурга произошла очередная авария с участием каршеринга. Машина буквально въехала в здание Военно-космической академии имени Можайского на Ждановской улице. В сети появилась фотография с места происшествия.
Сообщается, что рядом с машиной лежали бутылки из-под алкогольного напитка. От сильного удара в салоне сработали подушки безопасности. Водителя на месте ДТП не оказалось.
Авария вызвала бурный отклик у пользователей интернета. "В каршеринг срочно нужны встроенные алкотестеры", – написал один из подписчиков группы. "Если пить не можешь, не садись за руль", - добавил другой.
Ранее мы писали, что водитель Hyundai приземлился на крышу на проспекте Славы.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Обсуждение ( 0 )