Каршеринг въехал в здание Военно-космической академии в Петербурге

Рядом с машиной нашли бутылки из-под алкогольного напитка.

В ночь с 9 на 10 января в Петроградском районе Петербурга произошла очередная авария с участием каршеринга. Машина буквально въехала в здание Военно-космической академии имени Можайского на Ждановской улице. В сети появилась фотография с места происшествия.

Сообщается, что рядом с машиной лежали бутылки из-под алкогольного напитка. От сильного удара в салоне сработали подушки безопасности. Водителя на месте ДТП не оказалось.

Авария вызвала бурный отклик у пользователей интернета. "В каршеринг срочно нужны встроенные алкотестеры", – написал один из подписчиков группы. "Если пить не можешь, не садись за руль", - добавил другой.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб