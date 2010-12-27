Стали известны подробности аварии под Выборгом

На месте скончался 56-летний водитель.

В Выборгском районе Ленобласти вчера погиб автомобилист. Об этом сообщают городские СМИ.

Сегодня, 1 августа, стали известны подробности смертельной аварии под Выборгом. Вчера, 31 июля, в девятом часу вечера на трассе "Скандинавия" столкнулись иномарки Mitsubishi Outlander и Audi A6. 56-летний водитель Mitsubishi скончался на месте аварии от полученных травм, водителя (31 год) и пассажирку (26 лет) Audi A6 госпитализировали в тяжелом состоянии.

Продолжается установление деталей произошедшего.

Вчера мы сообщали, что после этой аварии загорелись машины и пострадавшим пытались помочь прохожие.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК