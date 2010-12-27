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Стали известны подробности аварии под Выборгом
Сегодня, 9:26
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nastya960
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Стали известны подробности аварии под Выборгом

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На месте скончался 56-летний водитель.

В Выборгском районе Ленобласти вчера погиб автомобилист. Об этом сообщают городские СМИ. 

Сегодня, 1 августа, стали известны подробности смертельной аварии под Выборгом. Вчера, 31 июля, в девятом часу вечера на трассе "Скандинавия" столкнулись иномарки Mitsubishi Outlander и Audi A6. 56-летний водитель Mitsubishi скончался на месте аварии от полученных травм, водителя (31 год) и пассажирку (26 лет) Audi A6 госпитализировали в тяжелом состоянии.

Продолжается установление деталей произошедшего.

Вчера мы сообщали, что после этой аварии загорелись машины и пострадавшим пытались помочь прохожие. 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК

Теги: авария , выборг , ленобласть , погиб , трасса скандинавия
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Выборг

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