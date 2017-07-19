Страшное ДТП по трассе к Выборгу: много пострадавших

Два человека лежат на асфальте, машины горят. Прохожие оказывают экстренную помощь.

Вечером 31 июля, не доезжая до Выборга, на трассе случилось страшное ДТП. По словам автолюбителей, один человек погиб, двое в тяжелом состоянии.

Там один человек лежал, но вроде говорил. Второй лежит с кровавым лицом, рассказывает очевидец.

На снимках, которыми поделились пользователи видно, как два человека в бессознании лежат на асфальте. Позади, в кювете горят машины, столбы черного дыма окутали этот промежуток трассы. Прохожие пытаются оказать пострадавшим экстренную помощь. О причинах столкновения пока не сообщали.

Другие автолюбители передают, что по трассе уже мчатся 2 машины скорой помощи и пожарные.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК