Страшное ДТП по трассе к Выборгу: много пострадавших

Вечером 31 июля, не доезжая до Выборга, на трассе случилось страшное ДТП. По словам автолюбителей, один человек погиб, двое в тяжелом состоянии.
Там один человек лежал, но вроде говорил. Второй лежит с кровавым лицом, рассказывает очевидец.
На снимках, которыми поделились пользователи видно, как два человека в бессознании лежат на асфальте. Позади, в кювете горят машины, столбы черного дыма окутали этот промежуток трассы. Прохожие пытаются оказать пострадавшим экстренную помощь. О причинах столкновения пока не сообщали.
Другие автолюбители передают, что по трассе уже мчатся 2 машины скорой помощи и пожарные.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК