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Страшное ДТП по трассе к Выборгу: много пострадавших
Сегодня, 21:13
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IRINA_CHALKINA
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Страшное ДТП по трассе к Выборгу: много пострадавших

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Два человека лежат на асфальте, машины горят. Прохожие оказывают экстренную помощь.

Вечером 31 июля, не доезжая до Выборга, на трассе случилось страшное ДТП. По словам автолюбителей, один человек погиб, двое в тяжелом состоянии. 

Там один человек лежал, но вроде говорил. Второй лежит с кровавым лицом, рассказывает очевидец.

На снимках, которыми поделились пользователи видно, как два человека в бессознании лежат на асфальте. Позади, в кювете горят машины, столбы черного дыма окутали этот промежуток трассы. Прохожие пытаются оказать пострадавшим экстренную помощь. О причинах столкновения пока не сообщали. 

Другие автолюбители передают, что по трассе уже мчатся 2 машины скорой помощи и пожарные. 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК

Теги: горит автомобиль , дтп есть пострадавшие
Категории: Происшествия ДТП Новости СПб

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