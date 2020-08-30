Стали известны подробности аварии на Гороховой

Пострадали двое.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 30 августа около половины десятого утра на улице Гороховой у дома №27 произошло ДТП.

Сообщается, что 30-летний водитель "Фольксвагена" столкнулся с "Рено", "Шкодой" и "Хендай". В результате аварии травмы легкой степени тяжести получили водители "Фольксвагена" и "Рено". По данному факту проводится проверка. В распоряжение редакции Piter.TV попали кадры с камер видеонаблюдения.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга столкнулись три машины.