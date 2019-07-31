Стали известны подробности ДТП на Невском проспекте

Перевернувшейся BMW X6 не принадлежал водителю.

Задержанный водитель красного BMW X6 признался в том, что спровоцировал ДТП на Невском проспекте. С места события он скрылся, потому что испугался ответственности. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Перевернувшейся автомобиль не принадлежал 38-летнему мужчине. Его он на время взял у своего друга, к которому наведалась полиция. В присутствии правоохранителей он позвонил виновнику аварии и выяснил его местонахождение в Петроградском районе.

На данный момент на неудачливого водителя составили два акта. Первый – за то, что покинул место аварии, а второй – за употребление алкоголя после ДТП. Кроме того, полиция подозревает, что он был пьяным уже за рулем.

На данный момент мужчина проходит медосвидетельствование. Суд может отобрать у него водительские права.

Напомним, что в среду, 31 июля в 8:00 в центре города произошло ДТП с участием трех автомобилей. Столкнулись Volkswagen и Ford, а BMW перевернулся. В результате пострадала женщина за рулем Ford.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что мотоциклист врезался в Mitsubishi на проспекте Обуховской обороны

Видео: отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте