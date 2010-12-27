Мотоциклист врезался в Mitsubishi на проспекте Обуховской обороны

Мужчина получил тяжелые травмы.

В среду, 31 июля около 11:45 у дома №3 на пр. Обуховской обороны Центрального района Петербурга 30-летний водитель мотоцикла Honda врезался во встречный Mitsubishi под управлением 43-летнего мужчины. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Во время движения мотоциклист неверно выбрал дистанцию. В результате ДТП он получил тяжелые травмы. Сотрудники дорожной инспекции начали устанавливать детали инцидента.

Это второе за последнее время дорожное происшествие с участием мотоцикла. Во вторник, 30 июля в 23:55 у дома №40 на пр. Науки в Калининском районе 40-летний мотоциклист врезался в трамвай и также получил тяжелые травмы.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге закроют автобусные маршруты № 29, 44, 84а и 84шк.

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