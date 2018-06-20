К счастью, никто не пострадал.

В понедельник, 1 апреля, стало известно о том, что ночью в Центральном районе неизвестный побил три припаркованных машины. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.

Инцидент произошел на проспекте Обуховской обороны, 195. К счастью, никто не пострадал.

Пострадали три припаркованных машины, плюс был УАЗ Патриот, но от него осталась только решетка радиатора, возможно он и есть виновник сие деяния рассказывают горожане

На кадрах видно, что у машин имеются значительные повреждения: разбит капот, бампер и выбиты стекла.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали о том, что За минувшую неделю из Петербурга вывезли 5,5 тонн опасных отходов

Фото: дтп и чп петербург/вк