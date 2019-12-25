Екатерине Мизулиной рассказали о жестоком избиении подростка в петербургской школе

Мизулиной сообщили об избиении семиклассника старшеклассником в школе Петербурга.

В одной из школ Красногвардейского района Петербурга девятиклассник избил ученика седьмого класса. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которой о происшествии рассказали несколько учащихся основного корпуса школы.

По сведениям, переданным Мизулиной, пострадавший получил перелом руки в двух местах со смещением, сотрясение мозга и обширные гематомы на лице.

Как утверждают школьники, нападение произошло на первом этаже в коридоре рядом с гардеробом. По их словам, в этом месте регулярно собираются подростки, которые курят вейпы, задирают младших учеников и провоцируют конфликты. При этом в коридоре, как сообщается, нет камер видеонаблюдения, а учителя появляются там редко.

Учащиеся также заявили, что травля в школе стала серьезной проблемой, а руководство учебного заведения, по их мнению, не реагирует на подобные случаи.

По словам школьников, старшеклассник, которого называют нападавшим, и его компания ранее неоднократно провоцировали пострадавшего мальчика. Официальные комментарии администрации школы и сведения о проверке произошедшего в предоставленном сообщении не приводятся.

Фото: скриншот из VK видео

