В Петербурге зафиксировали больше всего жалоб на сбои в сервисах заказа такси

Сбои в приложениях такси затронули Петербург и еще несколько регионов России.

9 октября пользователи сервисов заказа такси сообщили о более чем 1400 сбоях в Москве, Московской и Ленинградской областях, Петербурге и Самарской области. Об этом сообщает 360.ru.

Пользователи жаловались на невозможность вызвать автомобиль и указать адрес поездки. Также возникали проблемы с передачей координат потенциальному водителю через GPS.

Наибольшее количество жалоб поступило из Санкт-Петербурга. Второе место по числу обращений заняла Москва, третье — Московская область.

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Фото: Piter.TV