В Петербурге зафиксировали больше всего жалоб на сбои в сервисах заказа такси

9 октября пользователи сервисов заказа такси сообщили о более чем 1400 сбоях в Москве, Московской и Ленинградской областях, Петербурге и Самарской области. Об этом сообщает 360.ru.
Пользователи жаловались на невозможность вызвать автомобиль и указать адрес поездки. Также возникали проблемы с передачей координат потенциальному водителю через GPS.
Наибольшее количество жалоб поступило из Санкт-Петербурга. Второе место по числу обращений заняла Москва, третье — Московская область.
Ранее мы рассказывали о том, что на АЗС Ленобласти ввели лимит на покупку топлива до 1 октября.
Фото: Piter.TV
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