На Обуховской обороны легковушка снесла светофор, загорелась и врезалась в дерево

В ночь на 8 апреля на проспекте Обуховской обороны произошло серьезное ДТП. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом аварии.
Как стало известно нашему изданию, около трех часов ночи в районе пересечения с улицей Крупской водитель легковушки, двигаясь на большой скорости, протаранил светофор. После столкновения с препятствием машина воспламенилась. От удара ее отбросило в стоящее на обочине дерево.
Водитель легковушки остался жив. По предварительной информации, он сбежал с места ДТП.
Ранее мы писали, что поздно вечером в Мурино произошла погоня со стрельбой.
Видео: Piter.TV
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