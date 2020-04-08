На Обуховской обороны легковушка снесла светофор, загорелась и врезалась в дерево

По предварительной информации, водитель сбежал с места ДТП.

В ночь на 8 апреля на проспекте Обуховской обороны произошло серьезное ДТП. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом аварии.

Как стало известно нашему изданию, около трех часов ночи в районе пересечения с улицей Крупской водитель легковушки, двигаясь на большой скорости, протаранил светофор. После столкновения с препятствием машина воспламенилась. От удара ее отбросило в стоящее на обочине дерево.

Водитель легковушки остался жив. По предварительной информации, он сбежал с места ДТП.

Ранее мы писали, что поздно вечером в Мурино произошла погоня со стрельбой.

Видео: Piter.TV