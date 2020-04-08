Поздно вечером в Мурино произошла погоня со стрельбой

Нарушителю пришлось несколько раз разворачиваться, чтобы отстать от полицейской машины.

Поздно вечером 7 апреля в Мурино полицейские со стрельбой ловили нарушителя ПДД. Мобильный корреспондент Piter.TV снял на видео фрагмент погони.

Инцидент произошел недалеко от дома №7/2 на улице Новой. На запись попал момент, когда нарушителю пришлось резко развернуть автомобиль и ехать в противоположную сторону, чтобы не столкнуться с полицейским кордоном. Стражам порядка пришлось открыть огонь по машине. На видео слышен звук выстрелов.

Как рассказал очевидец, незнакомцу пришлось несколько раз разворачивать машину, чтобы не попасть в руки полиции.

Однако сбежать от правоохранителей все-таки не удалось. Погоня завершилась возле гипермаркета в Новом Девяткино. По словам очевидцев задержания, в салоне автомобиля находились несколько человек.

Ранее на видео попал момент задержания пьяного водителя ВАЗ в Купчино.

Видео: Piter.TV