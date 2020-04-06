На видео попал момент задержания пьяного водителя ВАЗ в Купчино

Молодой человек пытался скрыться бегством, однако запнулся и упал.

В ночь на 6 апреля во Фрунзенском районе Петербурга во время погони со стрельбой сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя ВАЗ. В распоряжении Piter.TV оказалось видео с места происшествия.

Как сообищла пресс-служба ГУ МВД России по городу и области, водитель ВАЗ попался на глаза правоохранителей, когда проехал на красный сигнал светофора перекресток улиц Гагарина и Типанова. Затем, увеличив скорость, он попытался скрыться от ГИБДД.

Завязалась погоня, в ходе которой один из полицейских сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем несколько раз выстрелил по колесам машины. В результате ВАЗ врезался в два других автомобиля, в том числе полицейскую машину, на проспекте Славы. После этого нарушитель выбежал из машины и пытался скрыться бегством, однако запнулся и упал.

Нарушителем ПДД оказался 25-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Также в салоне авто сидели двое 18-летних пассажиров. Всех доставили в полицию, в отношении водителя возбудили сразу семь административных протоколов. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее в Гатчинском районе попутчик угнал Kia Rio, пригрозив водителю ножом.

Видео: Piter.TV