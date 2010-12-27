В Петербурге закроют автобусные маршруты № 29, 44, 84а и 84шк

Также продлят маршрут автобуса №59.

В Петербурге с 1 августа 2019 года закроют четыре автобусных маршрута и продлят еще один. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ "Организатор Перевозок".

Закроют маршруты № 29 ("Карбюраторный завод – станция метро "Московские ворота"), №44 ("Репищева улица – станция метро "Удельная"), №84а ("Левашово, вокзал – Новосёлки, карьер") и №84шк ("Ж/д станция Песочная – Новосёлки").

Также продлят автобусный маршрут №59 от "Метро "Волковская" до конечной остановки "Карбюраторный завод". Новый участок пройдет по улице Салова, Волковскому проспекту и Мгинской улице.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге составили рейтинг редких имен.

Фото: Pixabay