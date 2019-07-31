В Петербурге составили рейтинг редких имен

Среди них Амур, Элемир и Искра.

В первой половине 2019 года в Петербурге родились дети с редкими именами. Об этом в среду, 31 июля сообщил "Петербургский дневник" с ссылкой на статистку Комитета по делам записи актов гражданского состояния.

В список необычных мужских имен попали Амур, Волямир, Ермил и Элемир. А среди женских отмечены Милолика, Олимпия, Таша, Цветана и Искра.

Тем не менее, классика все еще в моде. Привычные имена Александр, Михаил и Артем, а также София, Мария и Анна чаще всего встречаются у новорожденных.

Напомним, что в 2018 году необычными стали следующие имена петербуржцев: Эктор, Златозар, Лесомир, Пафнутий и Нерон среди мальчиков, а также Рея, Доброслава, Этна, Трина и Неа у девочек.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что сириец и египтянин пытались сбежать из Петербурга в Финляндию.

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