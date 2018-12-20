Сириец и египтянин пытались сбежать из Петербурга в Финляндию

Теперь одному из них придется покинуть Россию.

Гражданин Сирии и гражданин Египта пытались сбежать из Петербурга в Финляндию. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Два молодых человек на арендованном автомобиле направлялись в сторону российско-финляндской границы. Однако им не удалось ее пересечь, так как 28 июля их задержали.

Оказалось, что гражданин Сирии учится в одном из петербургских вузов. С ним провели профилактическую беседу, и он вернулся в Северную столицу, чтобы продолжить свое обучение.

Ситуация с уроженцем Египта сложилась иначе. Он находится в России по деловой визе и работает поваром. Молодой человек вынужден был заплатить штраф 5 тысяч рублей. Ему придется покинуть территорию РФ.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что еще одного участника дела об "Интендантских складах" отправили под домашний арест до сентября.

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