Стали известны подробности 25-го фильма о Джеймсе Бонде

Роль секретного агента британской разведки снова исполнит Дэниел Крэйг.

В ходе специальной трансляции на YouTube-канале стали известны подробности юбилейной картины, основанной на похождениях "Агента 007". Эфир велся из исторического здания на Ямайке. Именно здесь писатель Ян Флеминг создавал литературную основу для будущих фильмов про спецагента.

Режиссером 25-го фильма о Джеймсе Бонде стал Кэри Фукунага, автор сериалов "Настоящий детектив" и "Маньяк". К основному составу актеров присоедились Леа Сейду, Ана де Армас и Рами Малек, исполнивший роль солиста группы Queen в недавней оскароносной "Богемской рапсодии".

Известно, что сюжет фильма занесет Агента 007 на пляж в Ямайке, где он будет находиться на отдыхе некоторое время.

В ходе трансляции на YouTube-канале, продлившейся 20 минут, зрителям были показаны панорамы нового дома агента, а также интервью с продюсерами, режиссером и актерами. Многие пользователи остались разочарованы тем, что прокатное название ожидаемого проекта, известного как Bond 25, так и не было раскрыто.

Мировая премьера запланирована на апрель 2020 года.