Эксперты назвали побочные эффекты вакцины от COVID-19

Препарат противопоказан пациентам с острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями.

Специалисты назвали побочные эффекты вакцины от COVID-19. Соответствующее разъяснение дал Комитет здравоохранения Северной столицы.

Как оказалось, препарат противопоказан людям с с острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями. также привиться не могут контактировавшие с больными коронавирусом в течение 2 недель, сделавшие прививку от гриппа или пневмококка в течение месяца и те, кто имеет симптомы коронавируса.

Эксперты отмечают, что в месте укола может образоваться гиперемия и отечность. Также после вакцинации у пациента может возникнуть непродолжительный гриппоподобный синдром.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге развернули 27 пунктов вакцинации.

Фото: Piter.tv