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Эксперты назвали побочные эффекты вакцины от COVID-19
Сегодня, 10:53
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Эксперты назвали побочные эффекты вакцины от COVID-19

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Препарат противопоказан пациентам с острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями.

Специалисты назвали побочные  эффекты вакцины от COVID-19. Соответствующее разъяснение дал Комитет здравоохранения Северной столицы.

Как оказалось, препарат противопоказан людям с с острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями. также привиться не могут контактировавшие с больными коронавирусом в течение 2 недель, сделавшие прививку от гриппа или пневмококка в течение месяца и те, кто имеет симптомы коронавируса.

Эксперты отмечают, что в месте укола может образоваться  гиперемия и отечность. Также после вакцинации у пациента может возникнуть непродолжительный гриппоподобный синдром.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге развернули 27 пунктов вакцинации.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация коронавирус, коронавирус, побочные эффекты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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