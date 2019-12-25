В Петербурге развернули 27 пунктов вакцинации

Специалисты начали прививать сотрудников МВД.

В Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса: к 22 декабря работают 27 пунктов из 70. Уже привита первая тысяча горожан. На данном этапе продолжается вакцинация сотрудников МВД и социальных работников. .

Осложнений и выраженных реакций на вакцину не выявлено сказано в отчете межведомственного совета по противодействию распространению коронавируса.

Когда начнется этап массовой кампании, Смольный проработает алгоритмы записи на вакцинацию через интернет и телефон.

Напомним, что в Петербурге первый этап вакцинации от коронавируса прошли 300 учителей. Ровно через 3 недели педагогам нужно будет сделать еще одну инъекцию. После этого у них выработается иммунитет минимум на полгода.

Фото: Piter.TV