В Петербурге первый этап вакцинации от коронавируса прошли 300 учителей

Вакцинация является добровольной.

336 петербургских педагогов уже прошли первый этап вакцинации от COVID-19. Об этом Piter.TV от пресс-службы комитета по образованию города.

Сегодня, 22 декабря, вакцину должны получить еще 279 человек. Ровно через 3 недели педагогам нужно будет сделать еще одну инъекцию. После этого у них выработается иммунитет минимум на полгода.

На данный момент в медицинских учреждениях 14 районов работают 26 пунктов вакцинации. До конца 2020-го года их будет больше 70. Каждый пункт сможет принимать по 40-50 человек в день.

В первую очередь вакцинируют работников системы образования, которые в связи с особенностями работы контактируют с большим количеством детей и взрослых. Отмечается, что вакцинация полностью добровольная.

Вакцина противопоказана людям с гиперчувствительностью к какому-либо из компонентов, с тяжелыми аллергическими реакциями в анамнезе, беременным и женщинам в период грудного вскармливания, тем, у кого к моменту вакцинации есть острые инфекционные или неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний. Также на данный момент не будут прививаться люди до 18 и старше 60 лет.

Ранее прививку от COVID-19 сделала вице-губернатор Ирина Потехина.

Фото: Piter.TV