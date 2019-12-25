Определены первые победители лотереи для вакцинированных от COVID-19

Результаты первого этапа розыгрыша денежных призов станут известны 15 сентября.

Объявлены первые 500 победителей лотереи для привитых от COVID-19 россиян. Об этом информирует пресс-служба Правительства РФ.

Издание отмечает, что номера победивших сертификатов вакцинации можно узнать 15 сентября на официальном сайте проекта "Бонус за здоровье". Второй тираж розыгрыша состоится 14 октября текущего года.

Напомним, розыгрыш денежных призов проводится с 1 сентября по 1 декабря текущего года. В нем могут принять участие только те граждане страны, чьи имена внесены в Единый реестр вакцинированных. Всего будут определена одна тысяча победителей. Каждый из них получит по 100 тысяч рублей.

Денежные призы будут зачисляться на карты национальной российской платежной системы "Мир". В розыгрыше могут принять участие только граждане, которые достигли совершеннолетия и закончили курс вакцинации от COVID-19.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что общее число привитых от коронавируса россиян превысило 46 миллионов.

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