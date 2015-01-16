Мурашко: общее число привитых от коронавируса россиян превысило 46 миллионов

Глава Минздрава объяснил, что привиться лучше до холодов.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что общее число привитых от коронавируса россиян превысило 46 миллионов. Такое заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-24". Он напомнил, что в настоящее время под медицинским наблюдением остаются 723 тысячи граждан РФ, у которых диагностировано заражение ковидом.

Сегодня по-прежнему под наблюдением медицинских работников находятся 723 тысячи граждан РФ, болеющих новой коронавирусной инфекцией. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Чиновник рассказал журналистам, что российская система здравоохранения приспособлена для того, чтобы оказывать медицинскую помощь населению даже в условиях чрезмерной нагрузки из-за продолжающейся пандемии. По мнению главы Минздрава, основной задачей для ведомства является оборвать эпидемиологический процесс по стране. По словам специалиста, главным решением проблемы является массовая вакцинация граждан. Он призвал обеспечить безопасность против инфицирования до наступления холодов.

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Фото и видео: YouTube / Россия-24