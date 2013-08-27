Эксперты прокомментировали идею провести лотерею среди вакцинировавшихся

Они считают, что такое мероприятие будет всем на пользу.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали решение властей провести лотерею среди вакцинированных от коронавируса.

Выиграть 100 тыс. рублей сможет тысяча россиян старше18 лет. Конкурс будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года на основе данных Единого регистра вакцинированных.

Эксперты отметили, что идея привлечь людей к вакцинации с помощью призовой лотереи не является новой. Ранее ее апробировали в ряде российских регионов. По всей видимости, решение было удачным, и теперь его решили перенести на федеральный уровень.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жительница Петербурга выиграла в лотерею более 4,7 млн рублей.

Фото: Piter.TV