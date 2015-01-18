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Кабмин утвердил правила розыгрыша призов среди привитых от COVID-19
Сегодня, 11:44
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Кабмин утвердил правила розыгрыша призов среди привитых от COVID-19

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Мероприятие пройдет с 1 сентября по 1 декабря текущего года.

Правительство России утвердило правила розыгрыша призов среди вакцинированных от COVID-19. Постановление было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, информирует пресс-служба кабинета министров.

Розыгрыш состоится с 1 сентября по 1 декабря текущего года.  В нем могут принять участие только те граждане страны, чьи имена внесены в Единый реестр вакцинированных.

Всего будут определены одна тысяча победителей. Каждый получит по 100 тысяч рублей.

из сообщения правительства

Более подробно о мероприятии можно будет узнать на едином портале государственных услуг. Уточняется, что денежные призы будут зачисляться на карты национальной российской платежной системы "Мир". В розыгрыше смогут принять участие только граждане, которые достигли совершеннолетия.

Ранее мы сообщали, что в России планируют расшифровывать неизвестные инфекции в течение суток.

Фото: pixabay.com

Теги: covid-19, вакцинация от коронавируса, лотерея, розыгрыш
Категории: Новости России, Лента новостей,

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