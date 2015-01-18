Кабмин утвердил правила розыгрыша призов среди привитых от COVID-19

Правительство России утвердило правила розыгрыша призов среди вакцинированных от COVID-19. Постановление было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, информирует пресс-служба кабинета министров.
Розыгрыш состоится с 1 сентября по 1 декабря текущего года. В нем могут принять участие только те граждане страны, чьи имена внесены в Единый реестр вакцинированных.
Всего будут определены одна тысяча победителей. Каждый получит по 100 тысяч рублей.
из сообщения правительства
Более подробно о мероприятии можно будет узнать на едином портале государственных услуг. Уточняется, что денежные призы будут зачисляться на карты национальной российской платежной системы "Мир". В розыгрыше смогут принять участие только граждане, которые достигли совершеннолетия.
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Фото: pixabay.com
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