Стали известны подробности стрельбы в Ивановской области, в которой пострадали несколько человек

Преступник убил одного человека и ранил еще двоих.

В Ивановской области мужчина расстрелял троих и забаррикадировался в доме. Об этом сообщили представители Telegram-канала LifeShot. Известно, что инцидент произошел на территории города Кохма. Предположительно, ссора началась между четырьмя местными жителями. В ходе конфликта один из них схватил ружье. Злоумышленнику удалось убить одного оппонента и ранить еще двоих. В настоящее время пострадавшие находятся в реанимационном отделении. После этого гражданин осознал, что совершил, поэтому принял решение закрыться в доме вместе с оружием. Сейчас представители закона ведут переговоры со стрелком.

Местные журналисты уточнили, что накануне трагедии в доме по улице Лермонтова проходила вечеринка, в которой участвовали минимум десять человек. Местные жители провожали призывника в армию.

По версии ТГ LifeShot, стрельбу устроил 50-летний мужчина по имени Иван К. Погибший и раненые приходятся ему родственниками, с которыми он не ладил. Дом стрелка окружили "неприятели", решившие выяснить отношения. Не исключена версия того, что у стрелка также было несколько помощников. На момент стрельбы в помещении также находился сын Ивана, которому 18 лет.

Один человек погиб и двое ранены при стрельбе в Ивановской области.

Фото: Piter.tv