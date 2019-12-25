Один человек погиб и двое ранены при стрельбе в Ивановской области. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственный источник в полиции. В настоящее время по данному преступлений нет задержанных.
Один погибший, двое в тяжелом состоянии в реанимации... Пока никто не задержан еще.
источник агентства
Региональные СМИ объяснили, что по предварительной версии, на территории региона произошел бытовой конфликт. В какой-то момент ссора перешла в перестрелку. Инцидент зафиксирован в Кохме.
Житель Ивановской области открыл стрельбу по силовикам при задержании.
Фото: Piter.tv
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