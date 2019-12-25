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Один человек погиб и двое ранены при стрельбе в Ивановской области
Сегодня, 10:43
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Один человек погиб и двое ранены при стрельбе в Ивановской области

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На данный момент правоохранительные органы не произвели задержание виновного.

Один человек погиб и двое ранены при стрельбе в Ивановской области. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственный источник в полиции. В настоящее время по данному преступлений нет задержанных.

Один погибший, двое в тяжелом состоянии в реанимации... Пока никто не задержан еще.

источник агентства

Региональные СМИ объяснили, что по предварительной версии, на территории региона произошел бытовой конфликт. В какой-то момент ссора перешла в перестрелку. Инцидент зафиксирован в Кохме.

Житель Ивановской области открыл стрельбу по силовикам при задержании.

Фото: Piter.tv

Теги: ивановская область, кохма, стрельба
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Лента новостей, Происшествия, Тема дня,

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Сегодня 11:30

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