На данный момент правоохранительные органы не произвели задержание виновного.

Один человек погиб и двое ранены при стрельбе в Ивановской области. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственный источник в полиции. В настоящее время по данному преступлений нет задержанных.

Один погибший, двое в тяжелом состоянии в реанимации... Пока никто не задержан еще. источник агентства

Региональные СМИ объяснили, что по предварительной версии, на территории региона произошел бытовой конфликт. В какой-то момент ссора перешла в перестрелку. Инцидент зафиксирован в Кохме.

Житель Ивановской области открыл стрельбу по силовикам при задержании.

Фото: Piter.tv