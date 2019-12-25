Мужчину ликвидировали сотрудники СОБР.

Житель Ивановской области открыл стрельбу по силовикам при задержании. Об этом рассказали представители регионального Следственного комитета РФ. Инцидент зафиксирован на территории деревни Горяшино. Накануне вечером 58-летний мужчина выстрелил там в своего знакомого. Пострадавшего забрали медики, а преступник скрылся с места событий. Спустя несколько часов правоохранительные органы установили, что подозреваемый прячется в одном из домов того же населенного пункта.

В момент задержания преступник открыл огонь по представителям закона. Бойцам СОБРа удалось обезвредить нападавшего. Силовики открыли ответную стрельбу. Он полученного ранения нарушитель скончался. Дома у него был обнаружен автомат. При этом разрешения на хранение оружия ему не выдавалось.

СК РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство, а также о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Житель Казани заперся в квартире и угрожает взорвать гранату.

Фото: Следственный комитет России