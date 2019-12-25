Полиция эвакуировала из здания местных жителей.

Житель Казани заперся в квартире и угрожает взорвать гранату. Об этом рассказали местные журналисты со ссылкой на заявление регионального старшего помощника прокурора по Татарстану. Руслан Галиев уточнил, что опасная ситуация фиксируется по адресу улица Рихарда Зорге, дом 77.

В настоящее время к зданию отправлены правоохранительные органы. Силовики эвакуировали из дома местных жителей. На место выехал прокурор Приволжского района города Артур Шарипов.

Журналисты узнали о том, что по решению суда герой событий должен был вывезти из захламленной квартиры весь мусор, а также организовать санитарную обработку в жилом помещении. Мужчина отказался это сделать. Тогда к нему выехала бригада приставов, которых нарушитель отказался впускать внутрь.

Росгвардия задержала петербуржца, который перевозил в такси гранату.

Фото: Piter.tv